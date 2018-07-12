2018/07/12 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت عصائب "أهل الحق"، اليوم الخميس، تحذيراً الى المتظاهرين في محافظة البصرة، الذين خرجوا احتجاجاً ضد نقص الخدمات.

وقالت العصائب في بيان ورد لشفق نيوز "نؤكّد مرة أخرى على أحقية المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم بالطرق السلمية، ونعتقد أن ما يحصل الآن هو نتيجة لتراكم الإهمال والتجاهل المتعمد من الحكومات المحلية والمركزية مُنذ عام 2003 وإلى الآن، رغم ما بذلهُ ويبذلهُ أهلها وأرضها من خير وعطاء لكُل العراق".

واضاف "نُعلن موقفنا الداعم لهُم (المتظاهرين) ولمطاليبهم المحقة، إلا أننا نُعوّل على مُستوى الوعي والمسؤولية الذي عوّدنا أهل البصرة به في المحافظة على سلمية التظاهرات وعدم السماح مُطلقاً لأي شخص يُريد القيام بأفعال تؤدي إلى الإضرار بمصلحة البلد وتسيء إلى سُمعة أهالي البصرة، وهم الذين عرفهم العراقيون والعالم أجمع بأنهم أهل التضحية والوفاء وأبناء العراق وأبناء الفتوى والحشد الشعبي الذين بذلوا أموالهم وأرواحهم دفاعا عن العراق كُلّه ، خصوصاً وأنهُ هُناك دائماً من يُريد التصيّد بالماء العكر والإضرار بمصلحة العراق ووحدته وأمانه ممّن تضررت مشاريعهم بهزيمة مشروعهم الداعشي".

وتابع البيان انه "يجب الحذر كُل الحذر من المطاليب المشبوهة ومن الإنجرار خلف الشخصيات المجهولة"، مبينا ان "حل المُشكلة وإيقاف تداعياتها يقع بالدرجة الأساس على عاتق الحكومة المركزية ورئيس الوزراء في الإستجابة السريعة والمضمونة للمطاليب ونؤكد على (المضمونة) بمعنى أن تكون هُناك ضمانات واضحة وأسقُف زمنية مُحدّدة خصوصاً وأنها مطالب بالحقوق الواجب أصلاً توفرها لهُم مثل الكهرباء والماء والوظائف".

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