منتدى البحرين لحقوق الإنسان: إنهاء الحصار الأمني لا يسقط حق المسائلة القانونية

وتابع المنتدى: "إنَّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب تسببت بجملة من الانتهاكات للمواطنين، ومنهم من تعرض للملاحقات القضائية، أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء محاولة دخول منطقة الدراز، أو التعذيب وسوء المعاملة بعد الاعتقالات التعسفية بتهمة التجمهر ومنهم 321 مواطنا تعرضوا للاعتقال التعسفي أثناء وبسبب التجمع السلمي في الدراز، بالإضافة إلى مئات المواد التحريضية من خطابات الكراهية ضد المواطنين بسبب آرائهم السياسية في معارضة اسقاط الجنسية بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم، فضلا عن انتهاكات عديدة بحق أكثر من 20 ألف يقطن هذه المنطقة ومنها ما طال حق الوصول إلى المعلومات (الإنترنت)، وهو ما يشكل انتهاكا للبند 2 من المادة 19 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
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