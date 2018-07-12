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بالفيديو .. شهادة لاحد لاعبي الفئات العمرية بما يمارسه بعض المدربين من قضايا غير اخلاقية بلاعبيهم !!
2018/07/12 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالفيديو ..

شهادة لاحد لاعبي الفئات العمرية بما يمارسه بعض المدربين من قضايا غير اخلاقية بلاعبيهم !!

تأریخ التحریر: : 2018/7/12 17:01 • 57 مرة مقروئة

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