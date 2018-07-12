2018/07/12 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو شمال البصرة: سنستمر بالتظاهر لحين الاستجابة لجميع المطالب..احذروا التصعيد

بغداد/..



اكد متظاهرو منطقة باهلة والمناطق الاخرى التابعة لناحية الامام الصادق شمال البصرة، الخميس، الاستمرار بتظاهرتهم لحين الاستجابة لجميع المطالب التي رفعت للجهات العليا، فيما اشاروا الى استمرارهم بقطع الطريق المؤدي الى الحقول والشركات النفطية في الرميلة.

وقال أحد قادة التظاهرة، لـ"عين العراق نيوز"، ان "عدد من المطالب رفعت منذ انطلاق التظاهرة في يوم الاحد الماضي، منها استبدال قائد عمليات البصرة، وتمليك دور السكن للاهالي وتزويد الناحية بالطاقة الكهربائية من الشركات النفطية المجاورة، فضلا عن تشغيل العاطلين عن العمل وبناء مستشفى للامراض السرطانية، ومعالجة المياه المالحة".

وأكد ان "التظاهرات ستتصاعد في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب"، مبينا ان "المتظاهرين يرفضون اي تفاوض يعقد خارج موقع التظاهرة".انتهى5

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