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الخارجية الروسية: البنتاغون يمول حركة طالبان ونمتلك الأدلة التي تثبت ذلك
2018/07/12 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو - أربيلأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، وجود أدلة على أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، هي أحد ممولي حركة "طالبان" الأفغانية.ونقلت وكالة "سبوتنيك" المحلية عن الوزارة الروسية قولها إن هناك أدلة على أن  "البنتاغون أحد ممولي حركة طالبان"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.وأوضحت أن "الولايات المتحدة لا ترغب بالإصغاء لروسيا عندما تقول أنها تتواصل مع طالبان فقط لترويج عملية المصالحة الوطنية في أفغانستان".كما تطرقت "الخارجية الروسية" إلى التدريبات الدولية "سي بريز2018"، قائلة إن "موسكو تعتبر تلك التدريبات بمشاركة أوكرانيا والولايات المتحدة محاولة لزعزعة الاستقرار في البحر الأسود".

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