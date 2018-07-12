شرب الكحول يزيد معدل الإصابة بتشنجات الساق الليلية

2018/07/12 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل حذّرت دراسة فرنسية حديثة من أن شرب الكحول مرتبط بخطر الإصابة بتشنجات الساق الليلية، خاصة لدى كبار السن. الدراسة أجراها باحثون بجامعة ستراسبورغ الفرنسية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Annals of Family Medicine) العلمية. وتشنجات الساق الليلية هي حالات مفاجئة تحدث فيها تقلصات لا إرادية، أو تشنجات في واحدة أو أكثر من عضلات الساق، وغالباً ما تحدث بعد ممارسة عمل ما أو أثناء النوم بالليل، وقد تدوم من بضع ثوان إلى عدة دقائق. ويمكن أن تكون تلك التشنجات الليلية مؤلمة جداً، وتؤثر على جودة النوم، وقد يكون من المفيد لتخفيف الألم أن يجري شد العضلة برفق أو تدليكها بلطف. ولكشف العلاقة بين شرب الكحول والإصابة بتشنجات الساق الليلية، راقب الباحثون العادات الغذائية لـ140 شخصاً يعانون من تلك المشكلة. ووجد الباحثون أن هناك ارتباطاً قوياً بين شرب الكحول وحدوث تشنجات الساق الليلية، خاصة لدى الأشخاص فوق 60 عاماً.وقال الباحثون إنه "في ضوء التأثير السلبي لتشنجات الساق الليلية على نوعية نوم وحياة المرضى، فإنهم سيواصلون البحث لتقييم وجود علاقة سببية وتحديد الآلية المرضية لتشنجات الساق وتأثير الكحول عليها". وكشفت دراسة سابقة أن استهلاك الكحول يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حتى بين الأشخاص الذين يشربونه بمعدلات خفيفة يومياً. وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي الكحول يتسبب في 4% من حالات الوفاة التي تقع على مستوى العالم سنوياً.

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