كيف تستخدم ميزة

2018/07/12 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرح تطبيق التراسل المصور الشهير "إنستغرام" تحديثا جديدا تضمن مجموعة من الميزات والتقنيات الجديدة، أبرزها ميزة "الرسائل الخفية".

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