بالفيديو... كائن بحري غريب شبيه بـ

2018/07/12 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر سكان الصين على مخلوقا بحريا غير معروف، يمتلك شكلا بشريا على أحد الشواطئ الشعبية جنوبي البلاد.

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