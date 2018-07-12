زاخاروفا: مسار لندن المناهض لروسيا يؤثر سلبا في حل القضايا الدولية

2018/07/12 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تعزيز لندن للتوجهات المناهضة لروسيا تؤثر سلبا على التعاون بين روسيا وبريطانيا في حل المشكلات الدولية.

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