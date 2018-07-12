بالصور.. العتبة الحسينية المقدسة تكرم رئيس شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل تقديراً لمواقفه الإنسانية تجاه الصم

2018/07/12 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة- واع

كرمت العتبة الحسينية المقدسة اليوم الخميس، رئيس شبكة الاعلام العراقي السيد مجاهد ابو الهيل لمواقفه الانسانية بشكل عام، وتجاه الصم خاصة، فيما وعد ابو الهيل بمواصلة رعاية الشبكة لهذه الشريحة المهمة، داعيا هيئة الحج والعمرة الى الى ايفاد نخبة من مركز الامام الحسين(ع) التخصصي للصم، الى الديار المقدسة لنقل وقائع ومراسيم الحج ضمن الرسائل التلفزيونية التي تبثها قنوات الشبكة.

وقال أبو الهيل في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر التأسيسي الاول لمترجمي لغة الاشارة الذي عقده مركز الامام الحسين (ع) التخصصي للصم بحضور الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة السيد جعفر الموسوي: ان “مؤسسات شبكة الاعلام العراقي ستكون الوعاء اعلامي للمركز، وانها ستتقل جميع الرسائل الخاصة بالمركز وشريحة الصم للافادة منها وتطوير خبراتهم في مجال التواصل بلغة الاشارة عبر متخصصين بهذا المجال “.

ودعا هيئة الحج الى “تخصيص مقاعد لايفاد نخبة من ملاكات الى الديار المقدسة في موسم الحج لغرض المشاركة في نقل الرسائل التلفزونية من المواقع المقدسة، عبر القنوات التابعة لشبكة الاعلام العراقي او القنوات الوطنية الاخرى، بما يخدم هذه الشريحة ويجعلها على تواصل مع المجتمع “، مشيرا الى ان “الشبكة ستكون داعمة لهذا المركز من جميع النواحي لخدمة لغة الاشارة وشريحة الصم في المجتمع”.

هذا وكرم رئيس الشبكة السيد مجاهد ابو الهيل نخبة متميزة من شريحة الصم المقاتلين في هيئة الحشد الشعبي وعدد من ملاكات المركز بدرع التميز، لافتا الى ان “تكريم المتميزين من هذه الشريحة هو تعبير عن ادخال الوطن الى قلوبهم وبما يملأ قلوبهم، ويمنحهم دافع معنوي كبير، وعلى مؤسسات الدولة ان تكون بمستوى تضحياتهم وما قدموه لوطنهم”، مقدما شكره الى العتبة الحسينية المقدسة والى العاملين في المركز وجميع من يقوم بخدمة هذه الشريحة في المجتمع.

ووعد ابو الهيل مركز الامام الحسين (ع) بـ”توسيع البرامج المخصصة لشريحة الصم، بالاضافة الى نشرة الاخبار من خلال التعاون مع ملاكات المركز والمتخصصين بهذا المجال”، موضحا “ان الوقت المخصص لشريحة الصم سيزيد فبعد ان كانت شاشة صغيرة اصبحت نشرة يومية وستتم توسعة الوقت باضافة برامج جديدة مخصصة لهم”.

من جانبهم،؟عد مترجمو لغة الاشارة شبكة الاعلام العراقي المتنفس الوحيد لشريحة الصم كونه خصصص نشرة كامة للاخبار يوميا متخصصة للشريحة ينفذها متخصصين بايصال اللغة والمعلومات والاخبار لهم الى جانب تلبية احتياجات هذه الشريحة سواء كانت اعلامية ام خدمية من الجهات الحكومية الاخرى.

هذا وضجت القاعة بالتصفيق تقديرا لمواقفه الداعمة لتلك الشريحة، اذ اعتبر الحاضرون من شريحة الصم ان مساحة البث التي منحتها لهم الشبكة كانت جديرة بنقل تطلعاتهم الى اصحاب القرار.

كما كرمت العتبة الحسينية المقدسة ابو الهيل لمواقفه الانسانية بشكل عام، واتجاه الصم خاصة.

وكان مركز الامام الحسين (ع) التخصصي للصم التابع الى النشاطات العامة في الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة قد عقد ،اليوم الخميس، مؤتمره التأسيسي الاول لمترجمي لغة الاشارة بمشاركة نخبة متميزة من المترجمين والمعلمين والمتخصصين من المحافظات العراقية كافة على قاعة سيد الاوصياء (ع) في الصحن الحسيني الشريف.

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