موظفو “لوك أويل” يعودون للعمل في حقل غرب القرنة 2

2018/07/12 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ البصرة قال مراسل “الرشيد نيوز” في البصرة، اليوم الخميس، ان موظفي شركة النفط الروسية لوك أويل، عادوا الى اعمالهم في حقل غرب القرنة 2.واضاف المراسل، ان “الشركة سمت لموظفيها بالعودة الى العمل في حقل غرب القرنة 2″، مشيراً الى ان “المتظاهرين كانوا قد اقتحموا الحقل صباح اليوم ما أدى الى توقف العمل […]

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