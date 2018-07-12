سقوط مقاتلة عسكرية سعودية في عسير

2018/07/12 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليمنية ، الخميس ، بسقوط طائرة حربية سعودية في منطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وأكد المصدر ، ان طائرة حربية سعودية سقطت في منطقة عسير بعد ان نفذت غارة في محافظة صعدة شمال اليمن.

ولم يشر المصدر إلى أسباب السقوط، في غياب أي تصريح سعودي حول تأكيد أو نفي الحادث.

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