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واع / الدفاع المدني : السيطرة على حريق اندلع داخل 180 دونم من الاراضي شمالي بغداد
2018/07/12 | 19:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / الدفاع المدني : السيطرة على حريق اندلع داخل 180 دونم من الاراضي شمالي بغداد

واع / بغداد / م .ك

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن السيطرة على حريق اندلع داخل 180 دونم من الاراضي شمالي بغداد.

وذكر مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان في بيان  تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )  إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مايقارب ١٨٠ دونم تضم مزارع للفاكهة ضمن منطقة الراشدية بالقرب من الشارع العام الفاصل بين القضاء اعلاه ومنطقة بوب الشام شمالي بغداد".

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