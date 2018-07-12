2018/07/12 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مندلي تعاني من ارتفاع حالات لدغات العقرب الجرار وانعدام الامصال المضادة فيها

12/07/2018 19:04:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / مكتب ديالى / س .م

أعلن المجلس المحلي لناحية مندلي في محافظة ديالى، الخميس، عن تسجيل أكثر من 30 إصابة بلدغات ما يسمى بـ"العقرب الجرار" في الناحية.

وذكر نائب رئيس المجلس رائد المندلاوي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "أعداد الإصابات بلدغات العقرب الجرار التي سجلت بين المواطنين في مناطق ناحية مندلي شرقي ديالى منذ بدء فصل الصيف الحالي وحتى الآن تجاوزت الـ30 إصابة وفقا للمعلومات المتوفرة"، مبينا أن "الصيف يعد موسما لظهور هذا النوع من العقارب في الناحية بكثرة نتيجة إرتفاع درجات الحرارة".

وأضاف المندلاوي أن "ناحية مندلي خالية من الأمصال المضادة للدغات الجرار نهائيا، الأمر الذي يدفع الأهالي لنقل المصابين من أبنائهم وأفراد عوائلهم الى مناطق ومدن أخرى بعيدة من أجل العلاج والحصول على المصل المضاد".

وتابع أن "بعد المسافة لنقل المصابين الى مناطق أخرى للعلاج ممكن أن يعرض حياتهم للخطر وهو ماحدث معي قبل عامين، حيث فقدت أحد أولادي متأثرا بلدغة جرار نتيجة عدم وجود مصل، وإستغراقنا وقتا طويلا في البحث عن جرعة علاج لإنقاذه ولكن للأسف فات الأوان وقذاك"، داعيا الى "التدخل وتوفير أمصال مضادة للدغات الجرار في مندلي بأسرع وقت ممكن لدرء أي مخاطر تعرض حياة الأهالي للخطر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / مندلي تعاني من ارتفاع حالات لدغات العقرب الجرار وانعدام الامصال المضادة فيها) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / مندلي تعاني من ارتفاع حالات لدغات العقرب الجرار وانعدام الامصال المضادة فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).