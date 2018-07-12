الخميس 12 تموز 2018 م (28 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


خلاف بين أعضاء
2018/07/12 | 19:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الضيوف: من بروكسل: رمضان أبو جزر – مدير مركز بروكسل الدولي للبحوث، ومن واشنطن: محمد السطوحي – الكاتب الصحفي والمحلل السياسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف بين أعضاء "الناتو"...وروسيا مفتاح الحل) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف بين أعضاء "الناتو"...وروسيا مفتاح الحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المفوضية تعلن نقل صناديق اقتراع صلاح الدين والانبار الى معرض بغداد الدولي
⋙ روسيا تمدد العقوبات على بعض البلدان الغربية
⋙ لاعب فلسيطيني يوقع على كشوفات القوة الجوية
⋙ مفوضية الانتخابات : وصول صناديق اقتراع صلاح الدين والانبار الى بغداد لاجراء الفرز اليدوي
⋙ مالاجا الإسباني يزاحم الزمالك على مهاجم كولومبي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - جان ميشيل سيري - بطاقة لاعب
⋙ بالفيديو .. متحف بمعايير عالمية لتخليد شهداء الحشد الشعبي
⋙ بالصور.. سيارة ملكية استحوذ عليها "صدام حسين" تنافس في مسابقة أميركية
الأكثر شيوعا