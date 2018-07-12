بورصات الخليج تتراجع بفعل أسعار النفط

2018/07/12 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض طفيف، اليوم الخميس، وسط القلق من انخفاض أسعار النفط وفي غياب محفزات محلية تدفع البورصات للصعود.

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