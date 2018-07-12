الخميس 12 تموز 2018 م (28 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


بورصات الخليج تتراجع بفعل أسعار النفط
2018/07/12 | 19:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض طفيف، اليوم الخميس، وسط القلق من انخفاض أسعار النفط وفي غياب محفزات محلية تدفع البورصات للصعود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصات الخليج تتراجع بفعل أسعار النفط) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصات الخليج تتراجع بفعل أسعار النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المفوضية تعلن نقل صناديق اقتراع صلاح الدين والانبار الى معرض بغداد الدولي
⋙ روسيا تمدد العقوبات على بعض البلدان الغربية
⋙ لاعب فلسيطيني يوقع على كشوفات القوة الجوية
⋙ مفوضية الانتخابات : وصول صناديق اقتراع صلاح الدين والانبار الى بغداد لاجراء الفرز اليدوي
⋙ مالاجا الإسباني يزاحم الزمالك على مهاجم كولومبي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - جان ميشيل سيري - بطاقة لاعب
⋙ بالفيديو .. متحف بمعايير عالمية لتخليد شهداء الحشد الشعبي
⋙ بالصور.. سيارة ملكية استحوذ عليها "صدام حسين" تنافس في مسابقة أميركية
الأكثر شيوعا