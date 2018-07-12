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نجل الرئيس السوري يستغرب الاهتمام الزائد بقضية مشاركته في أولمبياد الرياضيات
2018/07/12 | 19:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يشارك حافظ بشار الأسد، نجل الرئيس السوري، في أولمبياد الرياضيات الدولية في رومانيا، ولا يفهم أسباب الاهتمام الزائد بهذه القضية من قبل المجتمع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجل الرئيس السوري يستغرب الاهتمام الزائد بقضية مشاركته في أولمبياد الرياضيات) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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