نجل الرئيس السوري يستغرب الاهتمام الزائد بقضية مشاركته في أولمبياد الرياضيات

2018/07/12 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك حافظ بشار الأسد، نجل الرئيس السوري، في أولمبياد الرياضيات الدولية في رومانيا، ولا يفهم أسباب الاهتمام الزائد بهذه القضية من قبل المجتمع.

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