🔴 لينغليت الفرنسي أصبح رقم 23 الذي سيرتدي قميص برشلونة

2018/07/12 | 19:20

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هاي كورة – أصبح كليمينت لينغليت الفرنسي المنضم حديثا الي صفوف برشلونة رقم 23 الذي سيرتدي قميص البارسا

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