برلماني سابق: استغلال الحقول النفطية من الشركات الاجنبية والاحزاب في البصرة جريمة

2018/07/12 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا البرلماني السابق وائل عبد اللطيف الحكومة الى مواجهة الشعب العراقي بالحقائق وعدم ايهامهم بالوعود الكاذبة.

وقال عبد اللطيف في تصريح للاتجاه ان استغلال الحقول النفطية من الشركات الاجنبية والاحزاب في البصرة يعد جريمة يجب ان يحاسب عليها جميع المقصرين.

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