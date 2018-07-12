الخميس 12 تموز 2018 م (28 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


برلماني سابق: استغلال الحقول النفطية من الشركات الاجنبية والاحزاب في البصرة جريمة
2018/07/12 | 19:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

دعا البرلماني السابق وائل عبد اللطيف الحكومة الى مواجهة الشعب العراقي بالحقائق وعدم ايهامهم بالوعود الكاذبة.

وقال عبد اللطيف في تصريح للاتجاه ان استغلال الحقول النفطية من الشركات الاجنبية والاحزاب في البصرة يعد جريمة يجب ان يحاسب عليها جميع المقصرين.

HA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني سابق: استغلال الحقول النفطية من الشركات الاجنبية والاحزاب في البصرة جريمة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلماني سابق: استغلال الحقول النفطية من الشركات الاجنبية والاحزاب في البصرة جريمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).


كامل التفاصيل في: قناة الاتجاه ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ المفوضية تعلن نقل صناديق اقتراع صلاح الدين والانبار الى معرض بغداد الدولي
⋙ روسيا تمدد العقوبات على بعض البلدان الغربية
⋙ لاعب فلسيطيني يوقع على كشوفات القوة الجوية
⋙ مفوضية الانتخابات : وصول صناديق اقتراع صلاح الدين والانبار الى بغداد لاجراء الفرز اليدوي
⋙ مالاجا الإسباني يزاحم الزمالك على مهاجم كولومبي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - جان ميشيل سيري - بطاقة لاعب
⋙ بالفيديو .. متحف بمعايير عالمية لتخليد شهداء الحشد الشعبي
⋙ بالصور.. سيارة ملكية استحوذ عليها "صدام حسين" تنافس في مسابقة أميركية
الأكثر شيوعا