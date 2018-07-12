الدفاع المدني يسيطر على حادث حريق ضمن مزارع للفاكهة في الراشدية

2018/07/12 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، سيطرتها على حريق اندلع داخل مزارع للفاكهة في منطقة الراشدية.وذكر مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "حادث حريق اندلع داخل ما يقارب 180 دونم تضم مزارع للفاكهة، ضمن منطقة الراشدية، تمت السيطرة عليه".

واضاف، ان "المزارع تقع بالقرب من الشارع العام الفاصل بين قضاء الراشدية ومنطقة بوب الشام".يذكر ان الدفاع المدني يعمل بشكل مكثف، في السيطرة على الحرائق المنتشرة في الآونة الاخيرة، للعاصمة بغداد واقضيتها.

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