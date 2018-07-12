قيادي في ‹النصر› لـ (باسنيوز): الحوارات مستمرة بين الكتل الشيعة الخمس.. متحدون بالقرارات المصيرية

2018/07/12 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في ائتلاف ‹النصر› علي العلاق، اليوم الخميس، عن استمرار الحوارات بين الكتل الشيعة الخمس (النصر، سائرون، الفتح، الحكمة، دولة القانون).

وقال العلاق، لـ (باسنيوز)، إن «المكونات السياسية في العراق متشظية، بمن فيهم الشيعة، لكن في القرارات المصيرية تجدهم متحدون»، مؤكداً «استمرارَ الكتل الخمس الممثلة للمكون الشيعي بحواراتٍ تَجري بانسجام تام».

علي العلاق

وأضاف أن «الحوارات تسير باتجاهين متوازيين، أحدهما يتعلق بتفاهمات عامة مع الكتل الاخرى (السنية، الكوردية)، حول شكل الحكومة المقبلة، وتفاهمات خاصة بشأن تشكيل الكتلة الأكبر».

وكان القيادي في تيار الحكمة محمد المياحي، قد أفاد الأحد لـ (باسنيوز)، أن «إعلان الكتلة الأكبر عدداً بات قريباً جداً، فهناك تطورات حصلت في الحوارات والتفاوضات بين القوى السياسية».

وبيّن القيادي، أن الكتلة الأكبر «ستكون عابرة للطائفية والقومية».

وكشف المياحي، أن «الكتلة الاكبر، ستضم قوى سياسية (شيعية – سنية - كوردية)، والجميع سيكون مشاركاً في أي قرار حول اختيار رئيس الوزراء الجديد، بل وحتى في اختيار الكابينة الوزارية الجديدة».

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