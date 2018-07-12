“212” محطة انتخابية يجري فرزها يدويا في اربيل

2018/07/12 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واع

بدأت عمليات العد والفرز اليوم الخميس ، في اربيل لعدد المحطات المطعون بها في المحافظة والبالغ (212) محطة انتخابية.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان ” مركز العد والفرز في اربيل انهى العمل بـ(97) محطة من مجموع (212) محطة انتخابية مطعون بها في المحافظة ، مشيرا ان بقية المحطات سيتم استكمالها يوم غد ، فيما اكد ان”العمليه اجريت تحت مراقبة الامم المتحده والمنظمات الدولية والمحلية ووكلاء الأحزاب السياسية وبحضور وإشراف القضاة المنتدبين”.

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