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رسمياً.. القوة الجوية يتعاقد مع الفلسطيني البطران
2018/07/12 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادنجحت أدارة القوة الجوية بتدشين أول تعاقدات الموسم المقبل، بالتعاقد مع صانع الألعاب الفلسطيني "إسلام البطران" لمدة موسم واحد، قادماً من نادي وادي دجلة المصري.وأضاف الزيدي، "نسعى لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك للمنافسة على الألقاب المحلية والخارجية خلال الموسم المقبل، وتنتظر الفريق مشاركة عربية مهمة، فضلا على نهائي كأس الاتحاد الاسيوي لمنطقة غرب اسيا".

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