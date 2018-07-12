إنجلترا حاولت استغلال احتفالات كرواتيا لتسجيل هدف

2018/07/12 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترشهدت مباراة منتخبي إنجلترا وكرواتيا بالأمس الأربعاء بنصف نهائي كأس العالم موقف بعيدًا عن اللعب النظيف من قبل نجوم المنتخب الإنجليزي.

جاء هذا بعد أن حاول نجوم الفريق استئناف اللعب سريعًا وتسجيل هدفًا في مرمى المنتخب الكرواتي بينما كان معظم نجومه يحتفلون بهدف مانزوكيتش الحاسم.

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اللقطة لم تظهر عبر شاشات القنوات التي أذاعت المباراة، لكن قام أحد المشجعين في المدرجات بالتقاطها عبر هاتفه المحمول ونشر صورها قبل قليل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فالحكم التركي كونيت شاقير الذي أدار لقاء اليوم قام بإيقاف الهجمة الإنجليزية بعد أن وصل كل من خيسي لينجارد وماركوس راشفورد لمرمى الكروات.

حكم اللقاء أخبر نجوم إنجلترا أنه لم يسمح لهم باستئناف اللعب من جديد، حتى يقوموا ببداية هجمة كادت تتحول لهدف التعديل في مرمى الخصوم في وقت قاتل.

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جدير بالذكر أن قانون كرة القدم لا يسمح باستئناف اللعب طالما كان هناك لاعب خصم في نصف ملعب الفريق الذي يحوز الكرة.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 12, 2018

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