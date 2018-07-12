اتحاد الكرة يفكر في تقديم موعد انطلاق الدوري

2018/07/12 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر يدرس عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تقديم موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز، والمقرر له 1 أغسطس المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عامر حسين يفكر جديًا في تقديم موعد انطلاق الدوري إلى 31 يوليو، بدلًا من 1 أغسطس.

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تفكير عامر حسين في تقديم انطلاق الدوري جاء بسبب ارتباطات بعض الأندية، بمباريات في البطولة العربية، خلال أول أغسطس المقبل.

ويأتي هذا الأمر، مراعاة لظروف السفر والطيران للأندية المشاركة في البطولة العربية.

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ومن المنتظر أن يشهد الدوري الممتاز، ضغطًا كبيرًا، بسبب ارتباطات الأندية في البطولات الإفريقية والعربية.

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— جول مصر (@goaleg) July 12, 2018

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