استعدادت في النجف للخروج بتظاهرات غدا الجمعة احتجاجا على تردي الكهرباء

2018/07/12 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر في تنسيقية النجف، الخميس، عن إجراء استعدادت للخروج بتظاهرة كبرى المحافظة غدا الجمعة تأييد لمظاهرات البصرة وتنديدا بتردي واقع الكهرباء الخدمات في المحافظة.

وقال المصدر ، إن “تنسيقية النجف تجري التحضيرات لاطلاق تظاهرات كبيرة في الخامسة من عصر يوم غدا في ساحة مجسرات ثورة العشرين”.

وأضاف أن “هدف التظاهرة هو المساندة والتأييد لمظاهرات البصرة والتنديد بتردي واقع الكهرباء والخدمات والمطالبة بمحاسبة الفاسدين والفاشلين المسؤولين عن ملف الكهرباء والخدمات وإنهاء المحاصصة”.

وتشهد محافظات البصرة والديوانية وذي قار وميسان وواسط مظاهرات مستمرة لليوم الخامس على التوالي تنديدا بتردي واقع الكهرباء والخدمات .

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