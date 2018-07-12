2018/07/12 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نوز/ بغداد

اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، الخميس، السيطرة على حريق اندلع في مساحات كبيرة من المزارع، شمالي شرقي بغداد.

وقال بوهان في بيان تلقت بغداد اليوم نسخة منه، إن “السيطرة قد تمت على حادث حريق اندلع داخل مايقارب 180 دونم تضم مزارع للفاكهة ضمن منطقة الراشدية بالقرب من الشارع العام الفاصل بين القضاء ومنطقة بوب الشام”.

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم 12 تموز 2018، بإندلاع حريق كبير بإحدى المزارع شمال شرقي العاصمة بغداد.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق اندلع في إحدى المزارع شمالي شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق اندلع في إحدى المزارع شمالي شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).