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احتياطات البنك المركزي ترتفع الى اكثر من
2018/07/12 | 19:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقال مصدر مسؤول في البنك ان "احتياطيات العراق الاجمالية من العملة الصعبة لغاية نهاية حزيران الماضي بلغت 55.7 مليار دولار"، مبينا ان "صافي احتياطيات البنك المركزي تبلغ 48.3 مليار دولار والمتبقي منها هو رصيد وزارة المالية لدى البنك".واضاف المصدر، ان "احتياطيات البنك البالغة 48.3 مليار دولار موزعة على 8 دول للحفاظ عليها من المخاطر تاتي في مقدمتها الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبريطانيا، فيما تتوزع هذه الاحتياطيات بين عدة انواع منها مبالغ نقدية وسندات وذهب"، مشيرا الى ان "العراق يمتلك 89 طن من الذهب والمودع في لندن".واعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، في 26 كانون الاول 2017 أن احتياطي البنك من العملة الصعبة يبلغ 48 مليار دولار.انتهى .

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