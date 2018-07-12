العبادي يلتقي أردوغان وماكرون وميشيل على هامش اجتماعات التحالف الدولي ببروكسل

2018/07/12 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس ( 12 تموز/ يوليو 2018 )، أن الأخير التقى بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، والرئيبس الفرنسي ايمانويل ماكرون كلا على حدا.

وقال المكتب في بيان، حصلت الغدير على نسخة منه إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي التقى في العاصمة البلجيكية بروكسل بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان"، مبينا أنه "بحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين والأوضاع السياسية".كما أكد المكتب أن "العبادي التقى أيضا برئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل"، لافتا الى أنه "بحث معه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات".وتابع المكتب ان "العبادي التقى كذلك بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون"، موضحا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والاوضاع السياسية واهمية استمرار الجهود لمحاربة الارهاب وفكره ودعم العراق في مجال الاستقرار".يذكر أن العبادي قد وصل، أمس الأربعاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لحضور اجتماعات التحالف الدولي ضد "داعش".انتهى.ص.هـ.ح.

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