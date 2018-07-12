2018/07/12 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأصدرت المحكمة الحكم بالإعدام على 13 متهما من الهاربين من سجن المستقبل بالإسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر قبل الماضي والمتهم فيها أعضاء من أنصار تنظيم بيت المقدس.وكان سجن المستقبل شهد في أكتوبر من عام 2016 محاولة هروب جماعي، أحبطتها الأجهزة الأمنية، بينما تمكن 6 سجناء من الهرب بينهم تكفيريين تم القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد وتم ضبط آخر في الشرقية.وأصيب شرطي أثناء عملية الهروب، كما توفي مواطن تصادف وجوده أثناء مطاردة الأجهزة الأمنية للهاربين، وأصيب رئيس مباحث مركز أبو صوير، الرائد محمد الحسيني، بطلق ناري في الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع نقل، كان بها هاربون وتوفي الضابط متأثرا بإصابته.انتهى .ص .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة مصرية تقضي بالإعدام شنقا على "13" مدانا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة مصرية تقضي بالإعدام شنقا على "13" مدانا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).