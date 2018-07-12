🔴 البارسا قام بتعديل البيان الخاص لكليمينت لينغليت

2018/07/12 | 19:32

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هاي كورة – قام نادي برشلونة بتعديل البيان الخاص لكليمينت لينغليت حيث اضاف اسم ييري مينا في قائمة المُدافعين

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