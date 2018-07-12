2018/07/12 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 البارسا قام بتعديل البيان الخاص لكليمينت لينغليت) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هاي كورة – قام نادي برشلونة بتعديل البيان الخاص لكليمينت لينغليت حيث اضاف اسم ييري مينا في قائمة المُدافعين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 البارسا قام بتعديل البيان الخاص لكليمينت لينغليت) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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