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الفياض ومسؤولين روس يبحثون آفاق التعاون الثنائي بين البلدين
2018/07/12 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ بغداد…

بحث مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض, الخميس, مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف آفاق التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية.

وذكر بيان لمكتب الفياض تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “الفياض بحث خلال زيارته موسكو مع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في مختلف المجالات وسبل تطويرها”.

واضاف، ان “الفياض التقى أيضا بوكيل وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف ورئيس الجانب الروسي في اللجنة العليا المشتركة العراقية – الروسية ومسؤول لجنة التعاون العسكري – التقني مع العراق وبحضور عدد من المسؤولين الروس في مجالات العلاقة المشتركة بين البلدين”.

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