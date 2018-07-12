الخميس 12 تموز 2018 م (28 شوال 1439 هـ)
English | كوردى


إتمام عملية العد والفرز اليدوي لنصف صناديق اربيل
2018/07/12 | 19:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إتمام عملية العد والفرز اليدوي لنصف صناديق اربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إتمام عملية العد والفرز اليدوي لنصف صناديق اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).


كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ لاعب فلسيطيني يوقع على كشوفات القوة الجوية
⋙ مفوضية الانتخابات : وصول صناديق اقتراع صلاح الدين والانبار الى بغداد لاجراء الفرز اليدوي
⋙ مالاجا الإسباني يزاحم الزمالك على مهاجم كولومبي
⋙ ثلاثي إنجليزي يسعون لخطف إياجو فالكي
⋙ 9 مليون إسترليني تنهي مشوار كونتي في تشيلسي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو - جان ميشيل سيري - بطاقة لاعب
⋙ بالفيديو .. متحف بمعايير عالمية لتخليد شهداء الحشد الشعبي
⋙ بالصور.. سيارة ملكية استحوذ عليها "صدام حسين" تنافس في مسابقة أميركية
الأكثر شيوعا