اتحاد الكرة يدعو مدربي الفئات العمرية لمناقشة هيكلة المنتخبات الاثنين المقبل

2018/07/12 | 19:33

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المعلومة /بغداد…

وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم, الخميس, دعوة للملاكات التدريبية والإدارية لمناقشة هيكلة المنتخبات الفئات العمرية في مقر الاتحاد يوم الاثنين المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة / المعلومة/ نسخة منه, إن “اللجنة القانونية في اتحاد الكرة قررت توجيه الدعوة للملاكات التدريبية والإدارية لمنتخبات الفئات العمرية لبعض الاسماء لمناقشة قرار الاتحاد بإعادة هيكلية تلك المنتخبات”.

وأضاف أن “الدعوة وجهت لبعض الأسماء وسيكون التجمع في مقر الاتحاد الساعة الثانية عشر من يوم الاثنين المقبل”.انتهى / 25 ط

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