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#بشير الحامدي - نداء تونس والرضوخ لمعالجات النهضة
2018/07/12 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #بشير_الحامدي نداء تونس والرضوخ لمعالجات النهضة مازال الباجي قايد السبسي هو وحده الذي يقرر السياسات في نداء تونس فلا شق ابنه حافظ و مقربيه برهان بسيس وسمير لعبيدي ولا شق مجموعة الهيئة السياسية يقدر على تجاوز العجوز الثعلب أو إقناعه بتغيير مواقفه خصوصا في ما يهم ما يسمى بالوفاق مع النهضة.

سيخطئ كثيرا من يعتقد ذلك أو من يعتقد أن شقي نداء تونس سيبلغ بهما الخلاف حدّ القطيعة.

أبدا لن يحصل ذلك فسيعمل الثعلب ......

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