خطة أمنية لتفويج الحجاج الى منفذ عرعر

2018/07/12 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [اين-بغداد]تستعد عمليات الفرات الأوسط لتأمين تفويج حجاج بيت الله الحرام براً عبر منفذ عرعر الحدودي.وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان" قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، ترأس اليوم الخميس، موتمراً موسعاً بحضور قائد شرطة كربلاء وهيئات الركن ومدراء الأجهزة الأمنية وكافة الآمرين ورؤساء الدوائر المدنية ذات العلاقة وممثلي العتبات المقدسة لغرض انجاز الاستعدادات المبكرة لتامين تفويج وعودة حجاج بيت الله الحرام برا عبر كربلاء المقدسة النخيب منفذ عرعر الحدودي، ولغرض تأمين الحماية وأفضل الخدمات والتنسيق التام مع كل الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة".وأضاف انه" تم تحديد المسؤوليات والواجبات وتوزيع القواطع وبيان التحديات وسبل مجابهتها، وبعد انتهاء المؤتمر تم استصحاب الآمرين من قبل قائد العمليات للاستطلاع الميداني على طول طريق تنقل الحجاج لإحكام النهايات وتحديد المسؤوليات وآماكن الانفتاح والانتشار للقطعات المكلفة بالواجب".

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