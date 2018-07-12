وعد حكومي بتجهيز البصرة بأقل انقطاع من الكهرباء

2018/07/12 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت خلية الاعلام الحكومي في بيان، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه عن وزارة الكهرباء القول ان" انتاج محطات الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة وصل الى حدود [٣٠٠٠] ميكاواط، وهو يمثل كامل حصة المحافظة وسينعكس بنحو إيجابي على ساعات التجهيز التي ستصل الى [٥] ساعات مقابل [١] ساعة قطع واحدة، في معظم مناطقها، و[٤] ساعات كهرباء مقابل [٢] ساعة قطع في عدد قليل من المناطق فيها جراء عوارض فنية".وقالت الوزارة" انها تميز محافظة البصرة بالتجهيز عن باقي المحافظات، كونها تعاني ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة"، مؤكدة" عزمها على زيادة ساعات تجهيز الطاقة بدخول وحدات توليدية جديدة في محطة الرميلة الاستثمارية، تصل طاقاتها الى مايقارب [٥٠٠] ميكاواط، خلال الايام القليلة المقبلة".وأكدت" السعي من اجل عودة خطوط الاستيراد الإيرانية، من خلال التنسيق والتحاور مع الجانب الإيراني، فضلا عن إنجاز صيانة الوحدة التوليدية السادسة في محطة واسط الحرارية الأسبوع المقبل بطاقة [٦٠٠] ميكاواط، الى جانب اضافة [٥٠٠] ميكاواط في محطة بسماية الاستثمارية خلال الاسبوعين المقبلين".وأشارت وزارة الكهرباء ان" اضافة هذه الطاقات الجديدة سيسهم في زيادة ساعات التجهيز بجميع محافظات البلاد".

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