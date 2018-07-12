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ريال بيتيس يقدم لاعبه الجديد الياباني إينوي
2018/07/12 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وأعلن بيتيس إنه ضم إينوي بعقد يمتد لثلاثة مواسم, بعد أن قضى اللاعب ثلاثة أخري مع إيبار, وكان أينوي سجل هدفين مع منتخب بلادة اليابان في مونديال روسيا, قبل أن تتوقف مسيرته في ثمن النهائي أمام أمام بلجيكا بشكل دراماتيكي.

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