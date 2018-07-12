معصوم يمسك

2018/07/12 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال معصوم بحسب بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "عدداً من مناطق محافظة البصرة شهدت خروج تظاهرات وتجمعات احتجاجية لمواطنين معظمهم من العاطلين عن العمل وذوي الدخل الضعيف مطالبين بايجاد فرص عمل لهم وتوفير الخدمات كما يدعون الى تحسين شروط حياتهم الاقتصادية والخدمية فضلا عن رفضهم مظاهر الفساد والاحباط في مختلف المجالات".واضاف الى ان "تلك الاحتجاجات تطورت لتشهد في وقت لاحق قيام متظاهرين معدودين باقتحام مقرات لمؤسسات نفطية في حقل القرنة والحاق اضرار في مبان وممتلكات تعود لدوائر حكومية ومكاتب لشركات نفطية أجنبية ما اسفر عن مواجهات أدت إلى سقوط جرحى واصابات بين المواطنين العزل".وأشار معصوم الى "اننا اذ نهيب بكافة أبناء شعبنا لا سيما المتظاهرين المحتجين إلى تغليب الهدوء والالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم الحاق الضرر بالمباني والممتلكات الحكومية ومقرات الشركات النفطية".وأدان رئيس الجمهورية "أي اعتداء على الموظفين الاجانب والعراقيين كما ندعو السلطات الأمنية الى التحقيق العاجل بشأن اية تجاوزات ومحاسبة المقصرين، فيما ندعو الحكومة المحلية في المحافظة والحكومة الاتحادية الى العمل الجاد والفوري للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، واتخاذ خطوات جدية وعملية لتحسين الخدمات لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والخدمات العامة ومعالجة الصعوبات التي يقاسي منها المواطنون في مختلف مناطق المحافظة".وتابع "اننا اذ نبتهل الى الله بالشفاء العاجل للمصابين،" واذ نطالب القوات الامنية في البصرة بحماية أمن المواطنين وضمان حق المتظاهرين بالتعبير السلمي عن مطالبهم ومشاعرهم نشدد على منع حرف التظاهرات عن مسارها الصحيح والعمل على حماية الأموال والاملاك العامة والخاصة، كما ندعو المتظاهرين الى الابتعاد عن المؤسسات الحكومية الحيوية وحقول النفط".ورحب معصوم "في هذه المناسبة باتخاذ الحكومة الاتحادية جملة قرارات عاجلة لاحتواء هذه الازمة وبتشكيلها لجنة وزارية لمتابعة الاوضاع في المحافظة، كما ندعم مباشرة وزارة النفط بتنفيذ اعلانها الالتزام بتوفير 10 الاف درجة وظيفية على قطاع النفط لأبناء المحافظة في اسرع وقت، فاننا نجدد التأكيد دون كلل على الضرورة القصوى لحل كافة المشاكل وانهاء كل اشكال التوتر على أساس الدستور والقوانين السائدة، كما نشدد على ضرورة عودة حياة المواطنين في محافظة البصرة الى حالتها الطبيعية بشكل عاجل ودائم".وأعرب عن "أمله وثقته بأن يراعي الجميع كل ذلك وأن يسعوا معاً من أجل عمل جاد ومثابر على ضبط النفس واتاحة الجو المناسب لحلول سلمية بناءة ودستورية تحمي المصالح الوطنية العليا بموازاة تلبية حقوق المواطنين وتحسين ظروف حياتهم اليومية".انتهى

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