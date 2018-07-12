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مصرع 8 من ميليشيا الحوثي بكمين للمقاومة اليمنية في البيضاء
2018/07/12 | 21:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قُتل 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، بكمين محكم للمقاومة الشعبية اليمنية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقالت مصادر ميدانية، وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني «سبتمبر.نت»، ان المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية، نصبت كمينا محكما لأحد أطقم عناصر مبليشيا الحوثي الانقلابية بمنطقة ذي امخشب، الواقعة بين مديريتي مكيراس، والصومعة.

وبحسب المصادر فإن العملية أسفرت عن مقتل 8 من عناصر الميليشيا الحوثية، علاوة على تدمير الطقم الذي كانوا على متنه.

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