بيان عسكري: مقتل جندي أمريكي في قتال بشرق أفغانستان

2018/07/12 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش الأمريكي في بيان إن جنديا أمريكيا لقي حتفه، اليوم الخميس، متأثرا بجروح أصيب بها في عملية قتالية بشرق أفغانستان.

وقتل أيضا أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية وأصيب عدد آخر في الحادث الذي جاء بعد أقل من أسبوع على مقتل جندي أمريكي في “هجوم داخلي” في جنوب أفغانستان.

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