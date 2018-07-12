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واع / ريال مدريد يهنئ طرفي نهائي مونديال روسيا 2018
2018/07/12 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / ريال مدريد يهنئ طرفي نهائي مونديال روسيا 2018

واع / متابعة

هنئ نادي ريال مدريد ثلاثة من لاعبيه بوصولهم إلى المباراة النهائية للنسخة الـ 21 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، التي ستقام يوم الأحد المقبل، على ملعب "لوجنيكي"، في موسكو.

ونشر النادي الملكي صورة، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، لثنائي منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، وماثيو كوفاتشيتش، ومدافع المنتخب الفرنسي رافائيل فاران، وعلق عليها تهانينا بالوصول إلى نهائي مونديال روسيا 2018.

وقاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش منتخب بلاده "الناريون" لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018، على حساب نظيره الإنجليزي "الأسود الثلاثة"، بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تمديد المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو.

بينما ساهم مدافع الفريق الملكي رافائيل فاران، في وصول منتخب "الديوك" الفرنسية، إلى نهائي البطولة على حساب نظيره الأوروغوياني، إثر تغلبه عليه بهدفين من دون رد، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة بطرسبورغ.

 

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