2018/07/12 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / حادث مروري يوقف حركة المرور على خط الدورة السريع ذهابا وايابا

12/07/2018 21:01:00 PM | عدد القراءات : 4

واع / بغداد / م .ك

أفاد مصدر أمني، الخميس، عن ايقاف حركة المرور على خط الدورة السريع جنوب شرقي بغداد ذهابا وايابا بسبب حادث مروري.

وذكر المصدر لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "حركة السير على جسر بغداد الكبير سريع الدورة باتجاه منطقة بغداد الجديدة والعكس توقفت بشكل كامل بسبب وجود حادث مروري نتيجة فقدان صاحب مركبة نوع لوري السيطرة عليها وانحرافها وتوقفها في وسط اطريقي الذهاب والاياب".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه "ستتم المباشرة برفع التريلة".

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