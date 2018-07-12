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واع / انفجار عبوة ناسفة في منطقة البياع
2018/07/12 | 21:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

12/07/2018 21:08:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / م .ك

اصابة ثلاثة اشخاص، الخميس، اثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في الحي الصناعي التابع لمنطقة البياع جنوب غربي بغداد، انفجرت اليوم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة".

وأضاف المصدر ان "قوة أمنية طوقت مكان الانفجار ومنعت الاقتراب منه، فيما نقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

 

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