2018/07/12 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير بومبيو يلتقي نظيره الروسي لافروف في هلسنكي خلال قمة بوتين وترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: بومبيو يلتقي لافروف في هلسنكي خلال قمة بوتين وترامب) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: بومبيو يلتقي لافروف في هلسنكي خلال قمة بوتين وترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).