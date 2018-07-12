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الخارجية الأمريكية: بومبيو يلتقي لافروف في هلسنكي خلال قمة بوتين وترامب
2018/07/12 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير بومبيو يلتقي نظيره الروسي لافروف في هلسنكي خلال قمة بوتين وترامب.

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