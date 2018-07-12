وفاة جندي أمريكي في أفغانستان متأثرا بإصابته في عملية عسكرية شرقي البلاد

2018/07/12 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأمريكي عن مقتل أحد جنوده خلال عملية عسكرية في أفغانستان.

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