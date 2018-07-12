بوغدانوف يبحث مع مستشار رئيس الوزراء العراقي الوضع في البلاد وفي سوريا

2018/07/12 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع مستشار رئيس الوزراء العراقي الوضع في البلاد وفي سوريا.

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