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بوغدانوف يبحث مع مستشار رئيس الوزراء العراقي الوضع في البلاد وفي سوريا
2018/07/12 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع مستشار رئيس الوزراء العراقي الوضع في البلاد وفي سوريا.

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