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اعتقال 18 مطلوبا وتفكيك عبوة ناسفة في ديالى
2018/07/12 | 21:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ ديالىأعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الخميس، عن اعتقال 18 مطلوبا وتفكيك عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وكانت الاجهزة الامنية في ديالى اعتقلت العشرات من المطلوبين للقضاء خلال الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

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