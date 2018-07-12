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فيديو - جماهير إنجلترا يتمتعون بالعقلانية بعد ضياع لقب كأس العالم
2018/07/12 | 21:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر تعرضت الكرة الإنجليزية لصدمة كبيرة مساء الأربعاء، بعد ضياع حلم الفوز بكأس العالم روسيا 2018 بالخروج من نصف النهائي.

الأسود الثلاثة سيكتفون بالمنافسة على المركز الثالث مع بلجيكا، بعد الخسارة من كرواتيا 2/1، ليواجه الكروات فرنسا في المشهد الأخير على اللقب.

رغم الخروج القاسي إلا أن الجماهير الإنجليزية تمتعت بقدر كبير من الفلسفة..

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