العبادي: حريصون على توفير الخدمات للبصرة بشكل عاجل

2018/07/12 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، أن المواطن البصري لن يعرض امن محافظته للخطر، معتبرا اياه احرص عليها من غيره، فيما أشار الى وجود عناصر مندسة تريد الاساءة للمتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال العبادي في تصريح متافز تابعته /المعلومة/، إن “المواطن البصري لن يعرض امن محافظته للخطر وهو احرص عليها من غيره”.

وأضاف أن “هناك عناصر مندسة تريد الاساءة للتظاهر السلمي والقوات الامنية”، لافتا الى أن “الحكومة حريصة على توفير الخدمات في البصرة بشكل سريع”.

وانطلقت تظاهرات كبيرة في مناطق متغرقة من البصرة حيث قتل على اثرها شاب واصيب ثلاثة بجروح، مما اثار موجة من الغضب الشعبي في ظل تأكيد الحكومات المحلية أن التظاهرات لم تكن مسلحة، وفي محاولة لتهدئة الموقف، أعلنت الحكومة التحقيق في الحادث.



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